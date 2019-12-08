"مرسيدس" تكشف موعد إطلاق "GLE كوبيه"

أعلنت شركة مرسيدس، إطلاق الجيل الجديد من سيارتها GLE الكوبيه خلال الصيف المقبل نظير تكلفة تبدأ من 76 ألفا و279 يورو.



وتهدف الشركة الألمانية من خلال سيارتها الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV، إلى سحب البساط من تحت أقدام الموديلات المنافسة، مثل أودي Q8 وبي إم دبليو X6 وبورشة Cayenne الكوبيه.



وأوضحت شركة مرسيدس أنها زادت طول السيارة الجديدة قليلا ليصل حاليا إلى 4.94 متر، وذلك من أجل تعزيز جوانب الراحة في المقصورة، وتوفير مساحة إضافية للركاب في الخلف، علاوة على زيادة سعة صندوق الأمتعة بمقدار 70 لترا ليصل حاليا إلى 1790 لترا.



وعلى صعيد منظومة الدفع يتوافر للسيارة الكوبيه الجديدة في البداية 2 من محركات الديزل سداسية الأسطوانات بسعة حجمية تبلغ 3 لتر، وبقوة 200 كيلووات272 حصانا و243 كيلووات330 حصانا مع عزم دوران أقصى 700 نيوتن متر.



وتنص نشرة المواصفات الفنية على أن معدل استهلاك الوقود يبلغ 7.5 لتر100 كلم، وهو ما يعادل 198 جمكيلومتر من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويتم نقل قوة المحركات عن طريق ناقل حركة أوتوماتيكي مزود بتسع سرعات مع نظام الدفع الرباعي.



وتوافر محرك بنزين بقوة 320 كيلو وات435 حصانا، ومن المقرر أن يتم تجهيز السيارة GLE الكوبيه الجديدة بمحرك ديزل رباعي الأسطوانات مع تقنية الدفع الهجين Plug-in، بحيث يمكن للسيارة قطع مسافة 100 كلم اعتمادا على الطاقة الكهربائية فقط، كما يتوافر للسيارة مرسيدس GLE الكوبيه الجديدة محرك ثماني الأسطوانات V8 من شركة AMG يدفع السيارة بقوة 450 كيلووات612 حصانا.