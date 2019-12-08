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هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي في كواليس "أشباح أوروبا" (صور)

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:53 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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تواصل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، تصوير فيلمها الجديد "أشباح أوروبا"، والذي تقوم ببطولته مع الفنان أحمد الفيشاوي.

وتطل هيفاء وهبي، على جمهورها خلال الفيلم بشعر أصفر، وتقدم فيه بعض مشاهد الأكشن التي خضعت بسببها لتمارين قاسية.

وتخوض هيفاء وهبي بشخصيتها في هذا الفيلم بمغامرة كبيرة حيث تجسد شخصية فتاة شعبية برفقة كل من أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وتتدهور حالتهم المادية بشكل كبير حتى موعد وفاة والدهم ليكتشفوا بأن هناك إرث كبير تركه والدهم لهم وهو عبارة عن عقد باهظ الثمن يقوموا بالبحث عنه طيلة أحداث الفيلم ليقعوا أثناء البحث في أيدي عصابات مسلحة.

يذكر أن فيلم "أشباح أوروبا" هو أول إنتاج لمحمد وزيري، مدير أعمال هيفاء وهبي السابق، وهو أول تجربة إخراجية للمخرج محمد حماقي، وكان يعمل مساعدًا للإخراج قبل ذلك، كما أن هذا العمل يشهد عودة هيفاء وهبي للسينما بعد غياب دام لأكثر من 5 سنوات.
هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي في كواليس "أشباح أوروبا" (صور)
هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي في كواليس "أشباح أوروبا" (صور)

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