السعودية من أبرز 10 دول في التجارة الإلكترونية

حققت السعودية صدارة الدول الأكثر تطورًا في مؤشر الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد)لتكون ضمن أبرز 10 دول في قطاع التجارة الإلكترونية، إلى جانب تقدمها في الترتيب العالمي لتحل في المركز 49 متقدمةً 3 مراكز على المؤشر العام.



وأكد وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في تصريح صحفي اليوم الأحد، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): "إن تبوء المملكة لهذا المركز المتقدم في المؤشر يعكس تنفيذ مبادرات مجلس التجارة الإلكتروني الهادفة لتعزيز ثقة المستهلكين في التجارة الإلكترونية وحفظ وضمان حقوقهم والمساهمة في إيجاد بيئة جاذبة ومحفزة للمستثمرين وتنمية وتعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية ومواكبة تطوراتها عالميًا تحقيقًا لأهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030".

ويبلغ حجم التجارة الإلكترونية بالمملكة نحو 33 مليار ريال، بحسب رئيس لجنة ريادة الأعمال بغرفة جدة ثامر الفرشوطي، موضحًا أن المملكة تسيطر على 45% من حجم التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط. (الدولار يساوي 750ر3 ريال).

وأوضح الفرشوطي خلال جلسة للغرفة اليوم الأحد بعنوان "التحول نحو التجارة الإلكترونية"، في مارس الماضي، أن المتاجر الإلكترونية المسجلة رسميًا في المملكة بلغت 25501 متجر إلكتروني.