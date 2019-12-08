أول تعليق من زوجة شادي الأمير بعد تسلم طفليها (فيديو)

أكدت سها زوجة المطرب شادي الأمير، أنها رفعت دعوى طلاق وأخرى إثبات نسب للطفل الصغير حيث لم يسجله والده حتى الآن في سجل المواليد.



وأشارت زوجة المطرب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "حديث المساء"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أنها تسلمت طفليها من دار الرعاية بالغربية، مؤكدة أنها لم تلقيهم على السلم، وإنما كانت أرسلتهم إلى جدتهم لأن والدهما رفض دفع إيجار الشقة.



وأردفت: "أبوهم مبيدفعش إيجار ولا ينفق عليهما، وصاحبة المنزل طردتني".



ووجهت ياسمين نصيحة لأم الولدين، قائلة: "رجاء اهتمي بأولاك هم سندك في المستقبل، حافظي عليهم، لا دخل لهم في خلافاتك مع زوجك".



وأثارت صور للطفلين وهم نائمين في بير السلم، استهجان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أسابيع، ما دفع النيابة العامة لإصدار قرار بإيداع الطفلين دار رعاية.