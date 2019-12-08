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عالم

حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" تتجه إلى الخليج

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:41 م
جريدة الدستور
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أظهرت بيانات لأقمار اصطناعية أوروبية أن مجموعة سفن ضاربة أمريكية بقيادة حاملة الطائرات "هاري ترومان" دخلت مياه شرق المتوسط متجهة للخليج لتحل مكان الحاملة "إبراهام لينكولن".

وتضم المجموعة ما عدا "هاري تررومان"، طرادة القذائف "نورماندي" وعددًا من المدمرات بينها المدمرة الصاروخية "روس"، وغواصة نووية هجومية.

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