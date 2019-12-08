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الصحة

أهم التوابل لزيادة حرق السعرات وإنقاص الوزن

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:36 م
جريدة الدستور
وكالات
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إذا كنت تتبع حمية غذائية، وتمارس بعض التمارين بهدف إنقاص الوزن أضف بعض التوابل إلى طعامك لتسريع حرق السعرات الحرارية. تساعد بعض التوابل على تحفيز عملية التمثيل الغذائي أو تحويل الطعام إلى طاقة.

إليك أهم التوابل لزيادة حرق السعرات:
الفلفل الحريف. الشطة أو الفلفل الأحمر الحريف أو الحار من التوابل التي تحرق 100 سعرة حرارية إضافية في اليوم بمجرد إضافة رشة منها إلى الوجبات الرئيسية.
الكمّون. يوصف الكمّون لتهدئة الانتفاخ والتلبك المعوي، لكنه يساعد على تهدئة التوتر العصبي أيضًا، إلى جانب زيادة حرق الجسم للدهون المخزّنة.
الزنجبيل. كبح الشهية من فوائد الزنجبيل، إلى جانب أنه يساعد على زيادة الكوليسترول الجيد وتنظيم نسبة السكر بالدم.
الفلفل الأسود والكركم. يعيق الفلفل الأسود الجسم عن تخزين مزيد من الدهون، كما أنه ضروري ليستطيع الجسم امتصاص الكركم والذي يقوم بدوره بتحفيز حرق السعرات الحرارية.
القرفة. تقوم القرفة بتنظيم السكر والكوليسترول بالدم، وزيادة حرق السعرات الحرارية.

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