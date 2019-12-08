"قسد": خلايا داعش نشطت مع العدوان التركي ​​​​​

أكدت "قوات سوريا الديمقراطية" "قسد"، أن خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي النائمة نشطت مع بدء هجوم الجيش التركي على منطقة الحدود بين تركيا وسوريا.



وقالت "قسد" إن "الخلايا النائمة لـ(داعش)، نفذت تفجيرًا في دير الزور أسفر عن مقتل 4 مدنيين".



وأشارت إلى أن الجيش التركي والفصائل الموالية له استهدف قرية أم الشفعة بالأسلحة الثقيلة، وتعرضت المناطق السكنية لأضرار كبيرة جراء قصف استمر لساعات متواصلة وسط تحليق مكثف للطائرات المسيّرة في سماء المنطقة.



وأكدت أن الفصائل المسلحة الموالية للأتراك، هاجمت قرية أم الكيف في منطقة تل تمر بمحافظة الحسكة، و"استهدفت المدنيين هناك في محاولة لتوسيع مساحة سيطرتها".