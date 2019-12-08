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الثقافة

"التنسيق الحضاري" يدرج أدهم وانلي ضمن مشروع "عاش هنا"

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:09 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبوسعدة، الفنان التشكيلي الراحل أدهم وانلي، ضمن مشروع "عاش هنا" الذي يخلد رموز مصر للأجيال القادمة.

ولد باسم "إبراهيم أدهم وانلي" في قصر جده لوالدته "عرفان باشا" بمحرم بك بالإسكندرية في 25 فبراير 1908، تعلّم على أيدي مربين خاصين في قصر العائلة، وعمل مديرًا في مخزن الكتب في مديرية التربية بالإسكندرية.

تلقى "وانلي" أول دروسه في الرسم الزيتي مع أخيه سيف في محترف الرسام الإيطالي اوتورينو بيكي، افتتح مرسمًا خاصًا به مع أخيه سيف وانلي في الإسكندرية عام 1935، وعُيّن في عام 1957 أستاذًا في كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، انتدبته وزارة الثقافة ضمن مجموعة من الفنانيين للمساهمة في توثيق الإرث المعماري النوبي، قبل أن تُغطي مياه بحيرة ناصر هذه المنطقة.

ولـ"أدهم وانلي" مقتنيات فنية في العديد من المتاحف والمؤسسات المصرية، إلى جانب عدد من المتاحف العربية، رسم الكاريكاتير ونشر رسومه الساخرة خلال الثلاثينات في عدد من المجلات المصرية، كما يوجد متحف يضم أعمال "الأخوين وانلي" ضمن مجموعة متاحف محمود سعيد بالإسكندرية.
"التنسيق الحضاري" يدرج أدهم وانلي ضمن مشروع "عاش هنا"
"التنسيق الحضاري" يدرج أدهم وانلي ضمن مشروع "عاش هنا"

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