الجندي: آن الأوان كي نسجد لله شكرًا لوجود جيش وطني يحمينا

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المرجفين والمشككين في قدرات الدولة المصرية، عليهم أن يتابعوا النشرات الإخبارية في التلفاز، لمعرفة أوضاع الدول المحيطة ليعرفوا قيمة النعمة التي نعيش فيها.

وتابع "الجندي"، في برنامجه "لعلهم يفقهون"، المُذاع على فضائية "DMC"، أنه آن الأوان للسجود لله شكرًا على وجود جيش مصري يحمي بلادنا، موضحًا أن البعض حاول التشكيك في الجيش المصري، وحاولوا التشنيع عليه بأنه جيش المكرونة، ولكنه ظهر للجميع أنه جيش الردع والقوة.

واستكمل أن 3 دول عربية منهم دولة كانت الثالثة في العالم في إنتاج البترول، الآن لا يجدون رغيف الخبز، ويسقط لديهم القتلى بالآلاف.