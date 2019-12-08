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محافظات

أمطار خفيفة على محافظة الغربية

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:03 م
جريدة الدستور
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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تعرضت محافظة الغربية، منذ قليل، لموجة جديدة من الطقس السيئ والأمطار، التي بدأت متوسطة في بعض مدنها، مثل زفتى وكفر الزيات، وشديدة على المحلة وبسيون وقطور، في حين جاءت خفيفة على طنطا.

واختفى المارة من الشوارع تحسبًا لزيادة معدل الأمطار، وكانت محافظة الغربية شهدت هطول الأمطار على كل أرجاء المحافظة، منذ عدة أسابيع ووصلت في بعض مدنها إلى ما يشبه السيول.

وكانت مدن محافظة الغربية شهدت تغيرا مناخيا ملحوظا منذ صباح اليوم الأحد، مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، مع استمرار درجات الحرارة في المعتاد، إلا أنها شهدت انخفاضًا ملحوظًا في مدينتي بسيون وسمنود، وزادت هذه الأمطار من حدتها على مدينة المحلة الكبرى، حتى وصلت للأمطار الغزيرة، وانقطع التيار الكهربائي في معظم القرى والمدن.

وبدأت مجالس المدن والأحياء منذ أمس الأول، في اتخاذ التدابير اللازمة حال زيادة معدل الأمطار، واستعدت غرف العمليات والطوارئ داخل ديوان عام محلي المدن والأحياء، حسب تعليمات المحافظة.

من جهتها، أعلنت محافظة الغربية، تشكيل غرفة عمليات وطوارئ مركزية يرأسها سكرتير عام محافظة الغربية، لتلقي أى شكاوى حال حدوثها، مع تجهيز سيارات الحملات والشفط في مدن المحافظة كافة، للسيطرة على مياه الأمطار حال زيادتها.

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