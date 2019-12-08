الأحد 08 ديسمبر 2019 الموافق 11 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

منظمة التجارة العالمية مهددة بفقدان جهازها القضائي

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:01 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
تستعد منظمة التجارة العالمية، الأربعاء المقبل، لإلغاء جهازها القضائي المشلول، بسبب رفض الولايات المتحدة تسمية قضاة جدد فيه، فيما تستمر واشنطن بالتصعيد تجاريا ضد أوروبا والصين.

ونجحت المنظمة التي تحتفي في يناير بمرور 25 عاما على تأسيسها، بتجاوز الانقسامات حول ميزانيتها المرتبطة بتهديدات من واشنطن، لكن تجميد الأمريكيين العمل في محكمة الاستئناف التابعة لمجلس تسوية النزاعات في المنظمة، ما زال مستمرا.

وستكون محكمة الاستئناف التابعة للمنظمة والتي تندد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأوجه الخلل فيها، في قلب النقاشات في اجتماع مغلق سيعقده المجلس العام للمنظمة بين يومي الإثنين والأربعاء المقبلين.

ورأى مدير منظمة التجارة روبيرتو أزيفيدو أن إلغاء هذه المحكمة "قد يفتح الباب أمام حالة أكبر من عدم اليقين وعمليات انتقامية خارجة عن السيطرة".

وعلى الدول الأعضاء في المنظمة أن تسوي المشكلة قبل 10 ديسمبر، إذ سيصبح عدد القضاة فيها غير كاف لحسن سير عملها، مما سيجعل منظمة التجارة العالمية غير قادرة على إلزام الدول الـ164 الأعضاء فيها بالقواعد، وهو وضع سيزيد من هشاشة التعددية الدولية التي تواجه تحديات أصلا بسبب مواقف الرئيس الأمريكي.

وانتقادات واشنطن لمحكمة مجلس تسوية النزاعات ليست جديدة، فقد سبق أن عرقلت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما (2009-2017)، تسمية قضاة فيها، لكن الانتقادات الأمريكية تزايدت منذ وصول ترامب إلى السلطة، حيث يتهم المحكمة بتجاوز صلاحياتها وخرق السيادة الوطنية.

وتندد الولايات المتحدة كذلك خصوصا بالرواتب المرتفعة جدا للقضاة وتخطيهم مهلة 90 يوما لإعطاء حكمهم، كما ترى أيضا أنه من المخالف للقواعد أن يوقف قاضٍ معالجة ملف غير مكتمل بمجرد انتهاء ولايته.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

"السكة الحديد" تكشف عن مصدر تمويل الجرارات الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

علي جمعة: المنتحر ليس كافرا.. وهذه عقوبته في الآخرة

منذ حوالي 21 ساعة

أخطر 3 شائعات في حياة شريهان.. هل تزوجت جمال مبارك؟

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. الموظفة المنتقبة لا تزال مديرة قصر ثقافة كفر الدوار

الصور

image description

الجيزة تسترد 23.5 ألف فدان من الأراضي المملوكة للدولة بالواحات

image description

إطلاق "وايت فراي داي" للترويج لمنتجات دمياط

image description

50.. صورة ترصد فوز الزمالك علي اول أغسطس الانجولى

image description

صور بطولة الجواد العربى لجمال الخيول الأصيلة

image description

صور حفل تتويج ملكة جمال المراهقات 2019

الأكثر قراءة

"لم يستثن إلا الطيور".. كيف سخر الإعلام التركي من ضرائب "أردوغان"

ضربه والده.. طفل يتخلص من حياته بـ"الحبة القاتلة" في البحيرة

أحدث ظهور لـ صابرين "دون حجاب" (صور)

تأجيل محاكمة زوجة شادى محمد بتهمة سرقة شقته

أيام زمان

خبايا علاقة أم كلثوم بالشيخ كشك.. كان من «سمّيعة الست» ثم هاجمها

هكذا سخر أحمد فؤاد نجم من روبي وعمرو دياب وأم كلثوم.. «بتغني بجسمها»

أخطر 3 شائعات في حياة شريهان.. هل تزوجت جمال مبارك؟

أسرار فريد شوقى.. «سرق وحكم عليه بالسجن وطلق زوجته بعد 11 يومًا لسبب غريب»

نجم الساعة

خبايا علاقة أم كلثوم بالشيخ كشك.. كان من «سمّيعة الست» ثم هاجمها

الصحة

كلمات عليك تجنبها أمام الأطفال

لأول مرة منذ 27 عاما.. إصابة رضيع بشلل الأطفال في ماليزيا

تدابير وقائية لمواجهة "الإنفلونزا"

العناصر الكيميائية في جسم الإنسان تهدد النمو

الرئيس نيوز

"النقد الدولي" يتوقع قفزة في عائدات السياحة المصرية

بيان عاجل ضد الحكومة بشأن الاقتراض الخارجي: يخالف الدستور

إحالة "ضم 5 مليارات جنيه من الصناديق الخاصة للموازنة العامة" لمجلس الدولة

"يا تصيب يا تخيب".. سمية الخشاب تغني في السعودية

منوعات

"ناسا": التحام مركبة "دراجون" مع محطة الفضاء الدولية

عدد ساعات النوم الصحي حسب العمر

لدغات عقرب تلغي رحلة جوية لخطوط "يونايتد"

مزاد علني لمقتنيات أفلام "حرب النجوم"

كشكول

ورشة عمل لتحسين جودة الحياة الأسرية بجامعة حلوان

الكشف على 2180 حالة فى قافلة جامعة الزقازيق لقرية الملاك

نهال عنبر وأحمد عبد العزيز يشاركان بحفل تخرج في الجامعة البريطانية

"رمتهم على السلم وعادت لتنقذهم".. قصة مأساة "شادي" و"يازن"

إسلام سياسي

هجوم سلفي على الداعية فوزي السعيد بعد وفاته

عاصم عبدالماجد يهاجم قادة الإخوان ويشبههم بـ"كفار قريش"

مفاجأة.. مقتل حراس "البغدادي" جزء من لعبة

صحيفة "نيويورك تايمز" تكشف تفاصيل جديدة عن مُطلق النار داخل قاعدة عسكرية أمريكية

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
ليالي التنوع في فيينا (1)
ماجد حبته
فالصو.. اسم على مسمى!
د.أحمد الخميسى
مهلن.. ولاكـن.. إلى متا؟
ماجد حبته
الموساد وتاجر الجنس الأمريكى
المزيد

الثقافة

"التنسيق الحضاري" يدرج أدهم وانلي ضمن مشروع "عاش هنا"

"الناشرين المصريين": فتح باب الاشتراك في جائزة النشر التشجيعية

ملتقى الأقصر الدولي للتصوير يكرم أحمد نوار

"الطوق والأسورة" يقدم عروضه مرتين بـ"قرطاج" غدًا

صفحتنا ع الفيس بوك