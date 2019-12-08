أمين "التحالف العسكري" لمحاربة الإرهاب يلتقي ممثلي جامبيا

التقى الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي في الرياض اليوم الأحد، ممثّلي جمهورية جامبيا الذين انضموا حديثًا إلى مجموعة ممثلي دول التحالف الإسلامي ليصل عدد الدول التي أوفدت ممثليها إلى عشرين دولة إسلامية.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن اللواء المغيدي رحب بالجميع، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهام عملهم، منوهًا بالدور الكبير المنوط بهم بما يخدم التحالف ومبادراته في محاربة الإرهاب.



يضم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب إحدى وأربعين دولةً عضوًا تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.