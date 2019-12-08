الأحد 08 ديسمبر 2019 الموافق 11 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تشديدات أمنية مكثفة بشوارع أسوان استعدادًا لانعقاد منتدى السلام

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 05:57 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
شهدت مدينة أسوان، اليوم الأحد، تشديدات أمنية مكثفة فى إطار الاستعدادات لاستضافة منتدى السلام والتنمية فى آخر أيام الأسبوع الجاري، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، والعديد من الشخصيات المهمة.

وحرص رجال الشرطة العسكرية على الوقوف بجوار الإشارات في الميادين الرئيسية، بدءا من طريق السادات ممتدا حتى شارع كورنيش النيل.

كما كثفت دوريات الشرطة والمرور تواجدها، بمختلف الشوارع الرئيسية بمدينة أسوان، استعدادًا لاستضافة منتدى السلام والتنمية.

وكان محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، وجه مسئولى المرور بتكثيف الرقابة المرورية بالطرق بداية من المطار مرورًا بطريق السادات وحتى نهاية كورنيش النيل مع نشر الرادار المتحرك بطول هذه الطرق لضبط أى سيارات تتجاوز السرعات المقررة، بالإضافة إلى تحرير غرامات فورية لقائدى السيارات المخالفة، مشددًا على منع سير عربات التوك توك والتروسيكل بهذه الطرق، بجانب التزام عربات الحنطور بالموقف المخصص لها بجوار حديقة الورد.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

أمطار على القاهرة غداً.. والصغرى 15 درجة

منذ حوالي 7 ساعات

أحدث ظهور لـ صابرين "دون حجاب" (صور)

منذ أقل من ساعة

"لم يستثن إلا الطيور".. كيف سخر الإعلام التركي من ضرائب "أردوغان"

منذ حوالي 6 ساعات

علي جمعة: المنتحر ليس كافرا.. وهذه عقوبته في الآخرة

الصور

image description

الجيزة تسترد 23.5 ألف فدان من الأراضي المملوكة للدولة بالواحات

image description

إطلاق "وايت فراي داي" للترويج لمنتجات دمياط

image description

50.. صورة ترصد فوز الزمالك علي اول أغسطس الانجولى

image description

صور بطولة الجواد العربى لجمال الخيول الأصيلة

image description

صور حفل تتويج ملكة جمال المراهقات 2019

الأكثر قراءة

"لم يستثن إلا الطيور".. كيف سخر الإعلام التركي من ضرائب "أردوغان"

ضربه والده.. طفل يتخلص من حياته بـ"الحبة القاتلة" في البحيرة

أحدث ظهور لـ صابرين "دون حجاب" (صور)

تأجيل محاكمة زوجة شادى محمد بتهمة سرقة شقته

أيام زمان

خبايا علاقة أم كلثوم بالشيخ كشك.. كان من «سمّيعة الست» ثم هاجمها

هكذا سخر أحمد فؤاد نجم من روبي وعمرو دياب وأم كلثوم.. «بتغني بجسمها»

أخطر 3 شائعات في حياة شريهان.. هل تزوجت جمال مبارك؟

أسرار فريد شوقى.. «سرق وحكم عليه بالسجن وطلق زوجته بعد 11 يومًا لسبب غريب»

نجم الساعة

خبايا علاقة أم كلثوم بالشيخ كشك.. كان من «سمّيعة الست» ثم هاجمها

الصحة

كلمات عليك تجنبها أمام الأطفال

لأول مرة منذ 27 عاما.. إصابة رضيع بشلل الأطفال في ماليزيا

تدابير وقائية لمواجهة "الإنفلونزا"

العناصر الكيميائية في جسم الإنسان تهدد النمو

الرئيس نيوز

"النقد الدولي" يتوقع قفزة في عائدات السياحة المصرية

بيان عاجل ضد الحكومة بشأن الاقتراض الخارجي: يخالف الدستور

إحالة "ضم 5 مليارات جنيه من الصناديق الخاصة للموازنة العامة" لمجلس الدولة

"يا تصيب يا تخيب".. سمية الخشاب تغني في السعودية

منوعات

"ناسا": التحام مركبة "دراجون" مع محطة الفضاء الدولية

عدد ساعات النوم الصحي حسب العمر

لدغات عقرب تلغي رحلة جوية لخطوط "يونايتد"

مزاد علني لمقتنيات أفلام "حرب النجوم"

كشكول

ورشة عمل لتحسين جودة الحياة الأسرية بجامعة حلوان

الكشف على 2180 حالة فى قافلة جامعة الزقازيق لقرية الملاك

نهال عنبر وأحمد عبد العزيز يشاركان بحفل تخرج في الجامعة البريطانية

"رمتهم على السلم وعادت لتنقذهم".. قصة مأساة "شادي" و"يازن"

إسلام سياسي

هجوم سلفي على الداعية فوزي السعيد بعد وفاته

عاصم عبدالماجد يهاجم قادة الإخوان ويشبههم بـ"كفار قريش"

مفاجأة.. مقتل حراس "البغدادي" جزء من لعبة

صحيفة "نيويورك تايمز" تكشف تفاصيل جديدة عن مُطلق النار داخل قاعدة عسكرية أمريكية

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
ليالي التنوع في فيينا (1)
ماجد حبته
فالصو.. اسم على مسمى!
د.أحمد الخميسى
مهلن.. ولاكـن.. إلى متا؟
ماجد حبته
الموساد وتاجر الجنس الأمريكى
المزيد

الثقافة

"التنسيق الحضاري" يدرج أدهم وانلي ضمن مشروع "عاش هنا"

"الناشرين المصريين": فتح باب الاشتراك في جائزة النشر التشجيعية

ملتقى الأقصر الدولي للتصوير يكرم أحمد نوار

"الطوق والأسورة" يقدم عروضه مرتين بـ"قرطاج" غدًا

صفحتنا ع الفيس بوك