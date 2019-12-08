تشديدات أمنية مكثفة بشوارع أسوان استعدادًا لانعقاد منتدى السلام

شهدت مدينة أسوان، اليوم الأحد، تشديدات أمنية مكثفة فى إطار الاستعدادات لاستضافة منتدى السلام والتنمية فى آخر أيام الأسبوع الجاري، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، والعديد من الشخصيات المهمة.



وحرص رجال الشرطة العسكرية على الوقوف بجوار الإشارات في الميادين الرئيسية، بدءا من طريق السادات ممتدا حتى شارع كورنيش النيل.



كما كثفت دوريات الشرطة والمرور تواجدها، بمختلف الشوارع الرئيسية بمدينة أسوان، استعدادًا لاستضافة منتدى السلام والتنمية.



وكان محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، وجه مسئولى المرور بتكثيف الرقابة المرورية بالطرق بداية من المطار مرورًا بطريق السادات وحتى نهاية كورنيش النيل مع نشر الرادار المتحرك بطول هذه الطرق لضبط أى سيارات تتجاوز السرعات المقررة، بالإضافة إلى تحرير غرامات فورية لقائدى السيارات المخالفة، مشددًا على منع سير عربات التوك توك والتروسيكل بهذه الطرق، بجانب التزام عربات الحنطور بالموقف المخصص لها بجوار حديقة الورد.