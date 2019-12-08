الجندي: المشككون في قدرات الدولة هم المعوقون المذكورون في القرآن

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الاستثمارات المتصاعدة في مصر وإنشاء المشروعات والطرق والكباري الجديدة وسيادة حالة الاستقرار، ترد على كل أكاذيب إخوان النفاق الذين كانوا يشككون في الطريق الذي تسير فيه مصر.



وأضاف "الجندي"، في برنامجه "لعلهم يفقهون"، المُذاع على فضائية "dmc"، أنه آن الأوان للمشككين أن يخسأوا، مشيرًا إلى أن المشككين في قدرات الدولة، والذين يشيعون حالات الإحباط في الدولة، هم الذين قال عنهم الله: "قد يعلم الله المعوقين منكم"، فهؤلاء هم من يعوقون مسيرة البلاد.



واستكمل أن حصاد ثمار المشروعات التي يتم إنشائها لن يتم إلا بالمثابرة والصبر والعمل.