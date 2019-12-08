تعديلات جديدة في جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراء تعديل في جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 20192020 للصفين الأول والثاني الثانوي، بمناسبة تزامن عيد الغطاس مع الامتحانات التي ستجري يوم الإثنين الموافق 20 يناير 2020.



وأوضحت الوزارة أنه تقرر تقديم موعد الامتحانات في المواد التي كان مقرر لها يوم الإثنين 20 يناير 2020، إلى يوم الأحد الموافق 19 يناير 2020، استجابة للخطاب الذي أرسله قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



وأرسل قطاع التعليم العام خطابًا إلى المديريات التعليمية للتنبيه بالالتزام بالمواعيد المعلنة المعدلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم إعداد أي تصور لجداول الصفوف الدراسية المختلفة يتضمن إجراء امتحانات يوم الإثنين الموافق 20 يناير 2020.