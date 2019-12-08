"كاد يصطدم بشجرة".. كواليس تصوير أحمد جمال لـ"قصاد عيوني"

كاد المطرب النجم أحمد جمال أن يتعرض لحادث سيارة أثناء تصوير فيديو كليب "قصاد عيونى" فى اليونان.



وبدأت القصة عند مشهد قيادة المطرب للسيارة وبجواره الموديل، وفوجئ بأن السيارة "مانيوال" وليست "أوتوماتيك" وهو لا يجيد قيادتها، فطلب تغييرها إلا أن الوقت تأخر على التصوير.



وعمل أحمد جمال بروفة للمشهد، وأثناء ذلك فقد السيطرة على السيارة وكاد يصطدم بشجرة، وأصيبت الموديل بحالة من الفزع حتى تمكن جمال من السيطرة وضغط بشدة على الفرامل لتقف السيارة.



وعقب ذلك، أجرى مدير الإنتاج شرحا مبسطا لـ"أحمد جمال" لكيفية التعامل مع السيارة "مانيوال" وبعد 10 دقائق فقط تمكن من قيادة السيارة وتصوير المشهد ببراعة.