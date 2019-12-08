البرلمان يوافق على مشروع تعديل قانون تنظيم الهيئات الشبابية مبدئيا

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017.



وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن المشروع يستهدف وضع منظومة قانونية جديدة لجميع مراكز الشباب، بما يضمن انتظام عملها وما تقدمه من خدمات في إطار الخطة الاستراتيجية العامة التي وضعتها الحكومة في خصوص فئة الشباب والنشء، لافتة إلى أن المشروع يأتي في إطار حرص الدولة على تفعيل نص المادة (82) من الدستور بهدف القضاء على ما يقف حائلًا دون تمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشباب والنشء في المجتمع.



وينص مشروع القانون على أن يضاف إلى نص المادة (1) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية تعريف (مركز التنمية الشبابية)، على أن يكون تاليًا في الترتيب لتعريف (الهيئات الشبابية الأخرى) وسابقًا لتعريف (الجهة الإدارية المركزية).