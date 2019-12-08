تراجع العائد على أذون الخزانة

سجل العائد على أذون الخزانة المطروحة، اليوم الأحد، تراجعًا ملحوظًا، وسجل أعلى عائد على الأذون أجل 91 يومًا 15.58%، وأقل عائد على الأذون 15%، ومتوسط العائد 15.54%.



فيما سجل العائد على الأذون أجل 273 يومًا 15.37%، وأقل عائد 14.87%، ومتوسط العائد15.32%.



وطرح البنك المركزي اليوم أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 18.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 9 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 9.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.



وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.