هوكي الشرقية للسيدات يتوج بالبطولة الإفريقية

فاز، مساء الأحد، فريق بنات هوكي الشرقية ببطولة إفريقيا لأندية الهوكى للسيدات كأول لقب إفريقى ضمن البطولة التى تجرى منافساتها على أرضية ملعب قناة السويس في الفترة من 1 - 8 ديسمبر الجارى.



ويقود بعثة السيدات وهوكي الشرقية أسامة سلطان، رئيس بعثة الفريق في البطولة، وعضو مجلس الإدارة وطارق إبراهيم، مدير الفريق، والمدير الفني أحمد طلعت ومصطفى خليل مدربا عاما ودكتور أحمد عبدالكافي مدرب حراس المرمي.