البحرين تبحث مع رئيس معهد دول الخليج العربية بواشنطن تعزيز التعاون

بحث وزير الداخلية البحريني، الفريق أول راشد بن عبدالله آل خليفة، اليوم الأحد، مع السفير دوجلاس سيليمان رئيس معهد دول الخليج العربية في واشنطن، سبل تعزيز التعاون المشترك، فضلا عن مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وأكد الوزير البحريني، بحسب وكالة أنباء البحرين، أن الزيارة تأتي في إطار التواصل وتبادل وجهات النظر بين الجانبين.



وأشاد بالمستوى المتطور لمعهد دول الخليج العربية في واشنطن وما يقدمه من أبحاث ودراسات متعمقة في المجالات الأمنية والاستراتيجية؛ بما يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي بمنطقة الخليج، وكذلك حماية الأمن والسلم الدوليين.