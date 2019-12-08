"ناسا": التحام مركبة "دراجون" مع محطة الفضاء الدولية

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، اليوم الأحد، التحام مركبة الفضاء "دراجون" التابعة لشركة "سبيس-إكس" مع المحطة الفضائية الدولية، وذلك بعد 3 أيام من إطلاقها من ولاية فلوريدا الأمريكية، حاملة على متنها أكثر من 2.5 طن من الإمدادات.



وقالت الوكالة عبر موقعها الإلكتروني: "بعد ثلاثة أيام من إطلاقها من فلوريدا، ثُبتت مركبة الشحن دراجون التابعة لسبيس إكس على الجانب المواجه للأرض من وحدة "هارموني" بمحطة الفضاء الدولية عند الساعة 7:47 صباحا"، مشيرة إلى أنها تحمل على متنها 5700 رطلا (نحو 2585 كيلوجراما) من الإمدادات البحثية والبشرية والمعدات.