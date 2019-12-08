البرلمان العربي يبحث تطورات أوضاع الدول العربية غير المستقرة

عقد مكتب البرلمان العربي، اليوم الأحد في القاهرة، اجتماعًا برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان، وبحضور نواب رئيس البرلمان ورؤساء اللجان الدائمة، لمناقشة تطورات الأوضاع بالدول العربية التي تشهد عدم استقرار أمني وسياسي، وبحث سبل تحرك البرلمان العربي بشأنها.



وقال رئيس البرلمان العربي، في بيان وزعه المكتب الإعلامي للبرلمان العربي، إن الاجتماع ناقش تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، ومستجدات الأوضاع في جمهورية العراق والجمهورية اللبنانية في ضوء الاحتجاجات الشعبية التي لا تزال تشهدهما، ومستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية بعد التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.



كما ناقش تطورات الأوضاع الأمنية في الجمهورية العربية السورية، بعد العدوان التركي على شمال شرق سوريا والتطورات السياسية بعد إعلان تشكيل اللجنة الدستورية.



وأضاف، أن مكتب البرلمان العربي ناقش تطورات الأوضاع في ليبيا بعد الدعوة التي أطلقها البرلمان العربي وتضمنها قراره بتاريخ 31 أكتوبر 2019، دعمًا للعملية السياسية والتنفيذ الكامل لمبادرة الأمم المتحدة التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي في أكتوبر2017، بشأن الأزمة الليبية، وتداعيات الاتفاق الأخير الذي تم بين رئيس المجلس الرئاسي ودولة تركيا.



وأوضح رئيس البرلمان العربي، أن الاجتماع استعرض الإطار العام للتقرير الذي سيصدره البرلمان العربي عن الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان للعام 2019، واعتماد دراسة عدد من مشروعات القوانين العربية الموحدة والوثائق التي يعمل البرلمان العربي على إصدارها في دور الانعقاد الحالي.



وأشار إلى أن مكتب البرلمان العربي تابع أيضًا ترشيحات أعضاء البرلمان العربي عن البرلمانات الوطنية في الدول التي شهدت مؤخرًا انتخابات تشريعية وهي دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التونسية وسلطنة عُمان.