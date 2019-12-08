لأول مرة منذ 27 عامًا.. إصابة رضيع بشلل الأطفال في ماليزيا

أعلنت السلطات الماليزية، الأحد، أن الأطباء شخصوا إصابة رضيع عمره 3 أشهر بمرض شلل الأطفال، وهي أول حالة يتم الإبلاغ عنها في البلاد منذ نحو 3 عقود.



وقال نور هشام، مسئول كبير في قطاع الصحة بماليزيا: "يتلقى المريض العلاج في جناح معزول وهو في حالة مستقرة، لكن ما زال يحتاج إلى مساعدة للتنفس".



أعلنت ماليزيا خلوها من شلل الأطفال عام 2000، بعد الإبلاغ عن آخر إصابة معروفة بالمرض عام 1992، ويأتي ظهوره بعد أشهر فقط من إعلان الفلبين الواقعة شمالي بورنيو عن أول إصابة بشلل الأطفال منذ عام 1993 في سبتمبر.



وقال نور هشام: إن الفحوص التي أجريت في المنطقة التي يعيش بها الرضيع كشفت أن 23 من 199، طفلا تتراوح أعمارهم بين عامين و15 عاما لم يحصلوا على التطعيم من شلل الأطفال.



ولا يوجد علاج لشلل الأطفال، الذي يغزو الجهاز العصبي ويمكن أن يسبب شللا يستحيل شفاؤه في غضون ساعات من الإصابة، لكن يمكن الوقاية منه عن طريق التطعيم.