المنيا تواصل احتفالات تنصيب الاتحادات الطلابية

تواصل كليات جامعة المنيا تنظيم احتفالاتها، برعاية من الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، لتنصيب طلاب الاتحادات الطلابية الفائزين بانتخابات هذا العام، حيث أقامت كليات التربية الفنية، ودار العلوم، والتربية للطفولة المبكرة، والتربية، احتفالات كبرى للاحتفاء، وتنصيب اتحادات طلابها.



ضمت فعاليات الاحتفالات العديد من الفقرات الغنائية، والشعر، والإنشاد الديني، وعروض للفنون الشعبية، أعقبها تكريم الاتحادات، كما كرمت كلية التربية الفنية اتحاد طلابها السابق.



شهد احتفالات التنصيب الدكتورة أمل أبوزيد عميد كلية التربية الفنية، والدكتور عيد عبدالواحد، عميد كليتي التربية والتربية للطفولة المبكرة، والدكتور محمد الريحاني، عميد كلية دار العلوم، ووكلاء الكليات، والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ووليد عبدالقوي، مدير عام رعاية الطلاب، والدكتور حسام عبدالرحيم، مقرر فريق طلاب من أجل مصر، ومحسن سيد، مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر، ومديرو مكاتب رعاية الطلاب بالكليات والأخصائيين، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.