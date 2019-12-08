حبس عاطل لحيازته 1500 قرص مخدر فى المطرية

قررت نيابة المطرية الجزئية، اليوم الأحد، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة 1500 قرص من مخدر الباركينول قبل توزيعها على عملائه بدائرة القسم.



كانت البداية بتلقي اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده بأنه أثناء مرور قوة من مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بطريق مسطرد دائرة قسم شرطة المطرية تمكنوا من ضبط "و. س" 40 سنة، عاطل ومقيم في شبرا الخيمة وبحوزته 1500 قرص من عقار باركينول المخدر، 100 جنيه، وهاتف محمول.



بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته الأقراص المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسيارة لتسهيل تحركاته.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.