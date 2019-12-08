"الاستثمار" تحتفل بنجاح منتدى إفريقيا 2019
الأحد 08/ديسمبر/2019 - 04:36 م
حسن كاملطباعة
احتفلت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والعاملين بالوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الأحد، بنجاح منتدى إفريقيا 2019، الذي عقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر الماضي.
وحضر المنتدى عدد من رؤساء الحكومات والوزراء من الدول الإفريقية ومستثمرين من كل دول العالم.
وقدمت الوزيرة الشكر للعاملين بالوزارة والهيئة على جهودهم في تنظيم أول مؤتمر دولي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وحضر المنتدى عدد من رؤساء الحكومات والوزراء من الدول الإفريقية ومستثمرين من كل دول العالم.
وقدمت الوزيرة الشكر للعاملين بالوزارة والهيئة على جهودهم في تنظيم أول مؤتمر دولي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
"الاستثمار" تحتفل بنجاح منتدى إفريقيا 2019
"الاستثمار" تحتفل بنجاح منتدى إفريقيا 2019
"الاستثمار" تحتفل بنجاح منتدى إفريقيا 2019
"الاستثمار" تحتفل بنجاح منتدى إفريقيا 2019
"الاستثمار" تحتفل بنجاح منتدى إفريقيا 2019
"الاستثمار" تحتفل بنجاح منتدى إفريقيا 2019