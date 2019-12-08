خبير: سداد مصر مستحقات شركات النفط الأجنبية يؤكد نجاح برنامج الإصلاح

قال المحلل الاقتصادي حمدي الجمل، إن سداد مصر مستحقات شركات البترول الأجنبية يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بات لديها اقتصاد حر خال من المشاكل، وأن المستثمرين الأجانب يسلطون الضوء على السوق المصري.

وأوضح الجمل، أن مناخ الاستثمار في مصر تحسن كثيرًا خاصة في قطاع البترول وذلك بعد الاكتشافات الضخمة التي تعمل عليها الدولة مؤخرًا.

وأعلن مجلس الوزراء المصري، انخفاض مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في البلاد لأدنى مستوى لها منذ عام 2010.

وأشار إلى أنه تم سداد نحو 5,4 مليار دولار من المستحقات من أصل 6,3 مليار خلال 7 سنوات، موضحا أنه من المخطط سداد باقي المستحقات خلال العام المالي الحالي.

ولفت المجلس، إلى أن تسديد المستحقات ساهم في دعم ثقة المستثمر الأجنبي، وزيادة ضخ الاستثمارات في صناعة البترول والغاز، وكذلك تحفيز الشركات العالمية على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف.