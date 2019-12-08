عاشور يلتقي المحامين المشاركين في "الاستراتيجية والأمن القومي"

التقى، منذ قليل، سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بمكتبه، المحامين المشتركين في الدورة الثالثة في "الاستراتيجية والأمن القومي"، المقامة تحت رعايته، بإشراف ماجد حنا، عضو مجلس النقابة العامة.



وأكد النقيب العام سامح عاشور، استمرار مجلس النقابة في دعم جموع محامي مصر خاصة الشباب لتنمية الجوانب الثقافية لديهم، مشيرًا إلى أن مثل هذه الدورات تعزز القيمة المعرفية والذهنية لدى المحامين، وتجعله ذا شخصية متكاملة.



وقال النقيب العام، إن الثقافة العامة أهم من القانونية، لأن الثقافة المتنوعة تحتاج دائمًا إلى اطلاع دوري ويومي، وتضيف قيمة عليا للمحاماة، لافتًا إلى أنه سيتم عقد دورات مهمة في أكاديمية المحاماة المزمع إنشاؤها، والتي من المقرر أن تضم دعمًا من الأكاديمية العسكرية وغيرها، مؤكدًا أن الثقافة هي سلاح المحامي.



فيما فتح نقيب المحامين باب الحوار والنقاش حول الشأن النقابي، وتلقى أسئلة حول نوادي المحامين، وضوابط مظهر المحامي، مشيرًا إلى أن النقابة بصدد إنشاء ناد خاص للسادة المحامين بالتجمع.



من جانبه رحب ماجد حنا، عضو مجلس النقابة العامة، المشرف العام على دورات أكاديمية ناصر العسكرية، بالمحامين المشتركين، مؤكدا أن مجلس النقابة الحالي قام بالكثير من الإنجازات ذاكرا منها دمغة المحاماة، ومشروع الإسكان الاجتماعي، وزيادة المعاش، وإنشاء مبنى النقابة.



وقال حنا، إن قانون المحاماة الجديد جاء لصالح المحامين، وأكاديمية المحاماة جعلت النقابة سيدة جداولها، إلى جانب الفائدة التي تعود على المشتغلين من خلال تحصيل أتعاب المحاماة عند قيد الدعوى.