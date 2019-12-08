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الثقافة

"الطوق والأسورة" يقدم عروضه مرتين بـ"قرطاج" غدًا

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 04:20 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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قال الفنان شادي سرور، مدير فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح، إن عرض "الطوق والأسورة" من إنتاج الفرقة، والمشارك ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان أيام قرطاج المسرحية بتونس، يقدم ليلتي عرض غدا الإثنين، في الثالثة ظهرا والسابعة مساء على مسرح قاعة الفن الرابع بتونس، حيث يشارك ضمن المسابقة عروض من العديد من الدول منها لبنان، سوريا، كوت دي فوار، الأردن، الإمارات، العراق وغيرها.

يذكر أن عرض "الطوق والأسورة" قدم للمرة الأولى في الدورة الثامنة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 1996، وحصل مخرجها ناصر عبد المنعم على جائزة أفضل إخراج في المسابقة الرسمية للمهرجان، وهى الجائزة الأولى لمصر في المهرجان، وتمت إعادة إنتاج العرض في عام 2018 ضمن الاحتفال باليوبيل الفضي للمهرجان التجريبي.

وشارك العرض ضمن العروض المتنافسة على جائزة سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي بمهرجان المسرح العربي الذي نظمته الهيئة العربية للمسرح في يناير 2019، وحصل على جائزة أفضل عرض عربي، لتصبح أول جائزة لعرض مصري في المهرجان العربي، وتم عرضه بهذه المناسبة كعرض الافتتاح في أيام الشارقة المسرحية بدولة الإمارات، كما شارك في شهر أغسطس الماضي بالمهرجان القومي للمسرح المصري بدورته الـ12.

"الطوق والأسورة" تدور أحداثه في صعيد مصر حيث يصور العرض معاناة الأسرة الفقيرة التي تعاني من الحرمان والفقر وتصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية، العرض عن رواية يحيى الطاهر عبدالله، دراماتورج سامح مهران، ومن بطولة فاطمة محمد على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكري، شريف القزاز، شبراوي محمد، محمد حسيب، سارة عادل،سلمى عمر، سارة مصطفى، نائل علي، غناء كرم مراد، عازف الربابة إبراهيم القط وفرقته، ديكور محيي فهمي، أزياء نعيمة عجمي، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبد المنعم، ومن إخراج ناصر عبد المنعم.
"الطوق والأسورة" يقدم عروضه مرتين بـ"قرطاج" غدًا
"الطوق والأسورة" يقدم عروضه مرتين بـ"قرطاج" غدًا
"الطوق والأسورة" يقدم عروضه مرتين بـ"قرطاج" غدًا
"الطوق والأسورة" يقدم عروضه مرتين بـ"قرطاج" غدًا
"الطوق والأسورة" يقدم عروضه مرتين بـ"قرطاج" غدًا
"الطوق والأسورة" يقدم عروضه مرتين بـ"قرطاج" غدًا
"الطوق والأسورة" يقدم عروضه مرتين بـ"قرطاج" غدًا
"الطوق والأسورة" يقدم عروضه مرتين بـ"قرطاج" غدًا

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