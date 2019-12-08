الخطيب ينسحب من الترشح لرئاسة الحكومة اللبنانية: توافقنا على الحريري





وقال اللبناني سمير الخطيب، بعد لقائه مفتي لبنان عبد اللطيف دريان، إنه تم التوافق على اسم سعد الحريري لرئاسة الحكومة المقبلة.



واندلعت المظاهرات الحاشدة مدن لبنانية مختلفة، اليوم الأحد، لا سيما في العاصمة بيروت، للضغط على النواب الذين يسمون غدًا الاثنين، خلال الاستشارات النيابية الملزمة التي دعا إليها رئيس الجمهورية ميشال عون قبل أيام، شخصية تشكل الحكومة الجديدة، واعتراضًا منهم على احتمال تسمية رجل الأعمال اللبناني سمير الخطيب، الذي يعتبرونه امتدادًا للسلطة السياسية الحاكمة.



وانطلق موكب سيارات من جسر الرينغ وسط بيروت بإتجاه ساحة رياض الصلح، احتجاجًا على الاستشارات النيابية التي ستعقد غدًا.



وأعلن الأمن اللبناني اتخاذ تدابير أمنية استثنائية بدءًا من ليل الأحد وحتى الاثنين، في عدة مناطق لتأمين وصول النواب إلى القصر الرئاسي من أجل الاستشارات النيابية، حسبما نقلت وسائل إعلام لبنانية.

انسحب سمير الخطيب من الترشح لرئاسة الوزراء اللبنانية، حسبما أفادت فضائية الغد في خبر عاجل لها قبل قليل.