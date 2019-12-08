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القبلة

الأزهر يطلق حملة للتبرع بالدم بقطاعاته المختلفة

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 04:12 م
جريدة الدستور
أميرة العناني
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انطلقت اليوم الأحد، بمشيخة الأزهر، حملة التبرع بالدم تحت شعار "جدد صحتك.. تنقذ حياة" للعاملين بمشيخة الأزهر والمناطق الأزهرية، مساهمة من الأزهر الشريف في دعم المبادرات الوطنية التي تهتم بصحة المواطن المصري ودعمه صحيًا ونفسيًا واجتماعيًا؛ في إطار بروتوكول التعاون بين الأزهر ووزارة الصحة (المركز القومي لخدمات نقل الدم).

وقال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، إنه يجب على كل إنسان أن يكون عونًا للمحتاجين، مبينًا أن الأزهر الشريف دائمًا يكون في مقدمة من يقدم العون ويحث عليه، موضحًا أن القرآن الكريم حثنا على الصدقة لأنها تطهير للقلوب وأن التبرع بالدم من أزكى وأطيب الصدقات التي يقوم بها الإنسان، لأنه لا بديل له.

وتنطلق هذه المبادرة بين قطاعات الأزهر التعليمية والدعوية من العاملين بالأزهر ومنسوبيه للتبرع بالدم للمرضى وأصحاب الحوادث والمحتاجين من الأطفال والمصابين، ومساهمة في إنقاذ وإسعاف الحالات المرضية بالمستشفيات المصرية، وذلك بعد فحص أكياس الدم فحصًا طبِّيًا كاملًا من مراكز تطوير خدمات نقل الدم القومية والعمل على تجميعها وإجراء جميع الفحوصات المعملية اللازمة، لتوفير دم نقي بشكل آمن وخالي من الفيروسات ومفيد لصحة المتبرِّع والمتبرَّع له.

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