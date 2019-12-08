غدًا.. انطلاق فعاليات الدورة الـ34 لمؤتمر أدباء مصر

تنطلق مساء غد الإثنين، فعاليات الدورة الـ34، لمؤتمر أدباء مصر بمحافظة بورسعيد، بمشاركة ما يقرب من 350 كاتبا وأديبا من مختلف محافظات مصر.



ومن المقرر أن يستمر المؤتمر على مدار أربعة أيام متواصلة، بحضور الأدباء والمثقفين، الذي يشاركون في فعالياته وجلساته البحثية المختلفة، التي ستقام بالمواقع الثقافية بالمحافظة، وأبرزها مسرح المركز الثقافي بالمحافظة الذي يستضيف فعاليات الجلسات البحثية الرئيسية.



ويكرم المؤتمر، الأدباء والشعراء الراحلين على مدار العام الحالي، إلى جانب بعض الكتاب المعاصرين من محافظات مصر المختلفة.



يتكون المؤتمر من 6 محاور رئيسية، وينطلق تحت عنوان "الحراك الثقافى وأزمة الوعى.. إبداعيًا وتلقيًا"، ويصدر 8 إصدارات أبرزها كتاب الأبحاث وكتاب عن المحافظة المضيفة.