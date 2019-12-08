الأحد 08 ديسمبر 2019 الموافق 11 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

"عبدالعال" يرحب بشباب الجامعات والمدارس في المجلس

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 04:07 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
رحب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بشباب عدد من الجامعات والمدارس بالجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، والمُخصصة لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة، في إطار دور المجلس في نشر الثقافة البرلمانية بين شباب مصر لا سيما طلاب المدارس.

وأوضح "عبدالعال" خلال الجلسة العامة الصباحية، أن مجموعة من الشباب تحضر في شرفات مجلس النواب، تتبع مبادرة "اعرف بلدك" التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى حضور طلاب وطالبات جامعة مصر الدولية، ومدارس أوسيم.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسات أخد الرأى النهائى على 3 مشروعات قوانين، ممثلة في تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.

كما تنظر الجلسة مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، ومشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، فى ضوء تقرير لجنة الشباب والرياضة.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين

ضربه والده.. طفل يتخلص من حياته بـ"الحبة القاتلة" في البحيرة

منذ حوالي 5 ساعات

أحدث ظهور لـ صابرين "دون حجاب" (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

رانيا يوسف عن ملابسها الجريئة: "ده الطبيعي بتاعي" (فيديو)

منذ يوم

انفراد.. الباز يكشف تفاصيل حصول الأجير أيمن نور على الجنسية التركية فى "90 دقيقة" الليلة

الصور

image description

الجيزة تسترد 23.5 ألف فدان من الأراضي المملوكة للدولة بالواحات

image description

إطلاق "وايت فراي داي" للترويج لمنتجات دمياط

image description

50.. صورة ترصد فوز الزمالك علي اول أغسطس الانجولى

image description

صور بطولة الجواد العربى لجمال الخيول الأصيلة

image description

صور حفل تتويج ملكة جمال المراهقات 2019

الأكثر قراءة

ضربه والده.. طفل يتخلص من حياته بـ"الحبة القاتلة" في البحيرة

أحدث ظهور لـ صابرين "دون حجاب" (صور)

تأجيل محاكمة زوجة شادى محمد بتهمة سرقة شقته

رانيا يوسف عن ملابسها الجريئة: "ده الطبيعي بتاعي" (فيديو)

أيام زمان

خبايا علاقة أم كلثوم بالشيخ كشك.. كان من «سمّيعة الست» ثم هاجمها

هكذا سخر أحمد فؤاد نجم من روبي وعمرو دياب وأم كلثوم.. «بتغني بجسمها»

أخطر 3 شائعات في حياة شريهان.. هل تزوجت جمال مبارك؟

أسرار فريد شوقى.. «سرق وحكم عليه بالسجن وطلق زوجته بعد 11 يومًا لسبب غريب»

نجم الساعة

خبايا علاقة أم كلثوم بالشيخ كشك.. كان من «سمّيعة الست» ثم هاجمها

الصحة

تدابير وقائية لمواجهة "الإنفلونزا"

العناصر الكيميائية في جسم الإنسان تهدد النمو

دراسة: الماريجوانا تساعد فى القضاء على الصداع النصفى

أفضل الفيتامينات والمكملات الغذائية لمكافحة الإجهاد

الرئيس نيوز

الروبوت "صوفيا" تتحدث للحضور خلال منتدى شباب العالم

بسبب "الشهر العقاري".. رئيس البرلمان يلوح باستجواب وزير العدل

مصر ترسل مساعدات إلى جيبوتى لمواجهة السيول والفيضانات

وزير التنمية المحلية يفتتح اليوم الثاني من ورشة عمل المحافظين الجديد

منوعات

عدد ساعات النوم الصحي حسب العمر

لدغات عقرب تلغي رحلة جوية لخطوط "يونايتد"

مزاد علني لمقتنيات أفلام "حرب النجوم"

شركة تأجير ملابس عبر الإنترنت تجمع 15 مليون دولار لتمويل توسعاتها

كشكول

بسبب الإهمال.. سقوط تلميذ بأولى ابتدائي من الطابق الثاني

بماقييس ألمانية... إنشاء هيئة للتعليم الفني

التعليم المجتمعي بـ"مصر الخير" يصل إلى 30,000 طالب في 1008 مدرسة

بالأسماء.. ترقيات وتعيينات جديدة بجامعة طنطا

إسلام سياسي

مفاجأة.. مقتل حراس "البغدادي" جزء من لعبة

صحيفة "نيويورك تايمز" تكشف تفاصيل جديدة عن مُطلق النار داخل قاعدة عسكرية أمريكية

إطلاق سراح 200 من الدواعش وأفراد عائلاتهم من مخيم الهول

الكاذب.. شاب إخواني يكشف زيف داعية الجماعة "عصام تليمة" عن قيادات الإرهابية

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
ليالي التنوع في فيينا (1)
ماجد حبته
فالصو.. اسم على مسمى!
د.أحمد الخميسى
مهلن.. ولاكـن.. إلى متا؟
ماجد حبته
الموساد وتاجر الجنس الأمريكى
المزيد

الثقافة

"الطوق والأسورة" يقدم عروضه مرتين بـ"قرطاج" غدًا

غدًا.. انطلاق فعاليات الدورة الـ34 لمؤتمر أدباء مصر

حوار الأجيال بين فاروق شحاتة ورباب وهبة وجمال الخشن بمركز الجزيرة للفنون

ورش فنية بقصر ثقافة أحمد بهاء

صفحتنا ع الفيس بوك