حوار الأجيال بين فاروق شحاتة ورباب وهبة وجمال الخشن بمركز الجزيرة للفنون

يفتتح الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، 3 عروض بصرية بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك؛ الأول للفنان الدكتور فاروق شحاتة، والثاني للفنان جمال الخشن، والثالث للفنانة رباب وهبة، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء المقبل.



وصرح الدكتور خالد سرور: عرض مميز لتنوع الأعمال المعروضة بين فنون الجرافيك والرسم والتصوير والنحت الخزفي، فإننا في معرض الدكتور فاروق شحاته أمام أحد أساطير فن الحفر المصري، أستاذ قدير وهب حياته للفن وللبحث والتجريب لإضافة شيء في عالم فن الحفر يحمل بصمته الخاصة فكان أن أصبح من أهم رواد فن الجرافيك وخصوصا أسلوبه الدرامي التعبيري في هذا المجال شديد الخصوصية.



ويُكمل "سرور": ثم ننتقل إلى جيل الشباب المفعم بالمعاصرة حيث معرض "أعبُر العالم" لجمال الخشن وقد أختار عالم "جلال الرمي" بكل ما يُمثله من تصوف وفلسفة في صورة العاشق الحكيم.. أختار الإبحار في خضم هذا الوهج الروحي للوصول إلى ومضات وجدانية يُمكن أن تتماس فيها روحيهما، أعمال جمال الخشن في هذا المعرض حالة من البحث عن حقيقة الإنسان وعلاقته بالعالم من حوله وقد جاءت مفعمة بالرومانسية الحالمة أو العشق كما هي أشعار الرومي، ومنهما إلى معرض "أنثوي" للفنانة رباب وهبة والتي تعرض مجموعة متميزة من المنحوتات الخزفية متنوعة الخامات تنحاز جميعها للمرأة.



ومن المقرر أن تستمر المعارض الثلاثة حتى يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر الجاري.