الخميس.. ندوة إلكترونية بشركات السياحة

أعلنت غرفة شركات السياحة أنها ستعقد الخميس المقبل 12 ديسمبر، ندوة إلكترونية للتعريف بالنظام الجديد المعمول به من قبل منظمة الإياتا "الاتحاد الدولي للنقل الجوي المنظم لجميع خطوط الطيران في العالم".



وأوضحت الغرفة، أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA ) بصدد عقد ندوة إلكترونية بالنظام الجديد الذي تم تطبيقه في ديسمبر الماضي، والمعروف ISS GEN NEW وكذلك تعريف PAY EASY ومعلومات عن السقف الائتماني الممنوح للشركات ومعلومات إضافية عن LINK BSP من أجل مساندة "الإياتا" للشركات لفهم النظام الجديد.



يذكر أنه شرط تنظيم الرحلات من الخارج والتعامل مع منظمى الرحلات الأجنبية أن تكون الشركات عضوًا في منظمة الإياتا.