برلمانى يطالب بتقييم المحافظين على أساس استرداد أراضى الدولة

طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب من حكومة المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء إجراء تقييم شامل لجميع المحافظين بعد حركة التغييرات الموسعة فى المحافظين التى تمت مؤخرًا، وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على اختيار كفاءات فى المحافظين ونوابهم من شباب مصر الواعد وأن يتم إجراء هذا التقييم على أساس قدرة ونجاح المحافظين فى الكشف عن ملف أملاك وأراضى الدولة المتعدى عليها وما تم استرداده من هذه الأملاك والأراضى المنهوبة.



وقال عامر فى بيان له أصدره اليوم إن هذا الملف يجب أن يكون فى مقدمة أولويات الجميع لأن استرداد أراضى الدولة يوفر أموالًا كبيرة لخزانة الدولة وهذه الأموال يمكن أن تسدد ديون مصر.



وأكد أن أى محافظ يحقق نجاحات فى هذا الملف تحديدًا يتم الإبقاء عليه، بل وتكريمه والاستعانة بتجربته الناجحة لتطبيقها فى المحافظات الأخرى، كما طالب المهندس محمد فرج عامر بإعطاء أولوية قصوى لملف الأراضى الصناعية، مشيرًا إلى أن هناك مشكلة كبيرة تتمثل فى السماسرة الذين يملكون 50% من الأراضى الصناعية.



وقال إن إطلاق الحكومة منظومة تخصيص الأراضى الصناعية إلكترونيًا، سيضمن التخصيص السليم للأراضى الصناعية وسرعة تنفيذ المشروعات والقضاء على ظاهرة السماسرة وتخصيص وتسعير الأراضي للمصنعين بشفافية كاملة.



وطالب بسرعة تنفيذ هذه الآلية الجديدة وتطبيقها على أرض الواقع بكل شفافية.