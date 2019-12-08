العثور على مقبرة جماعية فى ذى قار جنوب العراق

عثرت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأحد، على مقبرة جماعية تضم ثلاث جثث في منطقة (سيد ذهب) التابعة لمحافظة ذي قار جنوب البلاد.



وأفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار العراقية، وفقا لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية، بأنه تم تشكيل قوة أمنية بناء على بلاغ من السيطرة المركزية، اليوم، حول وجود مقبرة جماعية قرب مدينة (اصدر) في منطقة (سيد ذهب).



وأوضح المصدر، أنه تبين أنه أثناء أعمال حفر من إحدى الشركات المحلية بأعمال المجاري وصلت إلى آثار مقبرة جماعية مربعة الشكل، وتم العثور على ثلاث جثث وصورة لهوية عسكرية وآخر جندي، وتم توثيق المقبرة لحين انتظار قاضي التحقيق.



وأشار إلى أنه تم توقيف العمل بالشركة المحلية لحين حضور القاضي، لأنه من المحتمل أن تكون هناك جثث أخرى.