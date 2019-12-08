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سياسي

سيلفيا نبيل تتابع برنامج تعزيز قدرات المختصين بالبرامج والأداء

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:51 م
جريدة الدستور
عائشة حسن
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تابعت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء البرنامج القومي لتعزيز قدرات العاملين المختصين بموازنات "البرامج والأداء"، الذي يجري في الفترة ما بين 8-11 ديسمبر الجاري بتنفيذ من وزارتي المالية والتخطيط ودعم "usaid" الوكالة الأمريكية للتنمية، وإشراف فني لمجلس النواب، وذلك بـ4 فنادق بالقاهرة اليوم.

وأكدت النائبة سيلفيا نبيل أهمية هذا التدريب لتأهيل العاملين المختصين والحرص على تنمية المهارات اللازمة للأداء الاحترافي في مجال إعداد "البرامج والأداء"، وفقًا لأحدث الخبرات الدولية.

وأشارت النائبة سيلفيا نبيل إلى أن التدريب سيشمل التدريب على احتساب التكاليف غير المباشرة وكيفية تخليق مؤشر قياس أداء فعال بالإضافة إلى شرح مصفوفة البرامج لبرنامج الحكومة، وتدريب محاكاة لملء الاستمارة الجديدة لموازنة البرامج والأداء للعام المالي "20\21".

وخلال كلمتها طالبت المتدربين ببذل أقصي جهد لتحقيق هدف التدريب، وهو إحداث تغيير حقيقي في الدولة، لافتة إلى أنه بعد 3 أسابيع من التدريب سيطالب البرلمان جميع الهيئات والجهات بموازنة البرامج والأداء بصورة مبدئية.

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