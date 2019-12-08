ضبط وإحضار المتهمين بضرب مسن والبلطجة في سوق بالشرقية

أمرت نيابة بلبيس بسرعة ضبط وإحضار المتهمين في واقعة ضرب مسن وبث الذعر في حي السوق باستخدام السلاح الأبيض والشوم وإطلاق أعيرة من خرطوش.



وكانت الواقعة التي ضمنها المحضر رقم 37486 لسنة 2019 جنح بلبيس، أفادت باصطدام "محمد تامر عطية" سائق توك توك، بـ"علي طارق" بالتوك توك في حي السوق، ولم يكتف بذلك بل هدده بـ"مطواة" إذ اعترض عليه وسارع بالاتصال بوالده تامر عطية وجاره خالد إسماعيل ليلحقا به إلى حي السوق حاملين فرد خرطوش وشومة.



وكسر الثلاثة محل أدوات كهربائية ملكًا لجد "علي طارق" واعتدوا على جده "علي محمد ميرة" 78 سنة، في محاولة لإذلالهم بضرب كبيرهم، ما أحدث به جرحًا غائرًا في الجهة اليمنى من الوجه وكسر بعظم الفخذ اليسرى أقعده عن الحركة، ثم أطلقوا الخرطوش لمنع الجيران وأصحاب المحلات من الدفاع عنه.