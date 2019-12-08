الأنبا باسليوس يحتفل بعيد العذراء بقرية الشيخ زين الدين

احتفل صباح اليوم الأحد، الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، بعيد العذراء، بكنيسة العذراء موزعة النعم الإلهية بقرية الشيخ زين الدين.



وبدأ الاحتفال بصلاة القداس الإلهي، كما احتفل الأنبا باسيليوس، بعيد جماعة المرسلين الأفريقان بالإيبارشية.



وشارك بجانب الأنبا باسليوس، في صلاة الذبيحة الإلهية الأب فريد راعي الكنيسة، والأب إسطفانوس دانيال، والأب ويلسون، والأب چان بول، بالإضافة إلى عدد من شعب الرعية.



رحب الأب الراعي بصاحب النيافة، وقدم له التهنئة بعيد الحبل بلا دنس، من جانبه هنأ الأنبا باسليوس الحضور بهذه المناسبة، كما قدم لهم التهنئة بمناسبة الاحتفال بعيد المرسلين الأفريقان.



وقرية الشيخ زين الدين، هي مسقط رأس مثلث الرحمات صاحب الغبطة الكاردينال الأنبا إسطفانوس الثاني بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك المتنيح، بالإضافة إلى الأنبا يوحنا كابس بالإضافة إلى لفيف من الآباء الكهنة.