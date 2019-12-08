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محافظات

الأمطار والطقس السيئ يضربان الغربية (صور)

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:45 م
جريدة الدستور
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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تعرضت محافظة الغربية، منذ قليل، لموجة جديدة من الطقس السيئ والأمطار، التي بدأت متوسطة في بعض مدنها، مثل زفتى وكفر الزيات، وشديدة على المحلة وبسيون وقطور، في حين جاءت خفيفة على طنطا.

واختفى المارة من الشوارع تحسبًا لزيادة معدل الأمطار، وكانت محافظة الغربية شهدت هطول الأمطار على كل أرجاء المحافظة، منذ عدة أسابيع ووصلت في بعض مدنها إلى ما يشبه السيول.

وكانت مدن محافظة الغربية شهدت تغيرا مناخيا ملحوظا منذ صباح اليوم الأحد، مصحوبا بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، مع استمرار درجات الحرارة في المعتاد، إلا أنها شهدت انخفاضًا ملحوظًا في مدينتي بسيون وسمنود، وزادت هذه الأمطار من حدتها على مدينة المحلة الكبرى، حتى وصلت للأمطار الغزيرة، وانقطع التيار الكهربي في معظم القرى والمدن.

وبدأت مجالس المدن والأحياء منذ أمس الأول، في اتخاذ التدابير اللازمة حال زيادة معدل الأمطار، واستعدت غرف العمليات والطوارئ داخل ديوان عام محلي المدن والأحياء، وذلك حسب تعليمات المحافظة.

من جهتها أعلنت محافظة الغربية، تشكيل غرفة عمليات وطوارئ مركزية يرأسها سكرتير عام محافظة الغربية، وذلك لتلقي أى شكاوى حال حدوثها، مع تجهيز سيارات الحملات والشفط في كافة مدن المحافظة، للسيطرة على مياه الأمطار حال زيادتها.
الأمطار والطقس السيئ يضربان الغربية (صور)
الأمطار والطقس السيئ يضربان الغربية (صور)
الأمطار والطقس السيئ يضربان الغربية (صور)
الأمطار والطقس السيئ يضربان الغربية (صور)
الأمطار والطقس السيئ يضربان الغربية (صور)
الأمطار والطقس السيئ يضربان الغربية (صور)
الأمطار والطقس السيئ يضربان الغربية (صور)
الأمطار والطقس السيئ يضربان الغربية (صور)
الأمطار والطقس السيئ يضربان الغربية (صور)
الأمطار والطقس السيئ يضربان الغربية (صور)

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