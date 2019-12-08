مصرع شاب سقط من بلكونة أثناء تحدثه في الموبايل بالمنصورة

لقى شاب مصرعه، اليوم الأحد، إثر سقوطه من بلكونة الدور الثالث في منزله بمنطقة عزبة الشال بمدينة المنصورة، بعد أن اختل توازنه أثناء الحديث في الموبايل.



تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة عزبة الشال بالمنصورة يفيد بسقوط شاب من بكلونة منزله بالدور الثالث.



انتقل ضباط المباحث برئاسة المقدم محمد مطر، رئيس مباحث قسم ثان المنصورة، وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الشاب يدعى "نادر السيد الطنطاوي" 22 سنة حاصل على بكالوريوس حاسبات ومعلومات.



وبسؤال شهود العيان من الجيران، تبين أنه سقط من بلكونة المنزل، بعد أن اختل توازنه، حيث كان يجلس على السور أثناء الحديث في الموبايل وسقط.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة مستشفى المنصورة الدولي وكلفت المباحث بإجراء تحرياتها لكشف ملابسات الحادث.