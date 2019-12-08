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محافظات

أمطار غزيرة بأنحاء متفرقة في الإسكندرية

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:39 م
جريدة الدستور
أحمد عاشور - هبه عويضه
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شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، تقلبات جوية صحبتها أمطار غزيرة على مناطق متفرقة، وذلك ضمن أجواء نوة قاسم.

وكانت أحياء الإسكندرية قد استعدت لهطول الأمطار هذا العام بالجولات الميدانية وتطهير الشنايش والتأكد من جاهزيتها لتجنب غرق الشوارع والميادين العامة.

من جانبه، تفقد اللواء محمد عبدالوهاب، سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية، جاهزية الأحياء لاستقبال القنوات القادمة، حيث شن عدة جولات بدأها بحي الجمرك، رفقة نجوى أمين، رئيس حي الجمرك، وسكرتير عام الحي، وجميع الإدارات المعنية بالحي وبالمحافظة، طريق 26 يوليو بنطاق الحي.

كما تابع تأمين وعزل أعمدة الكهرباء لحماية المواطنين من التعرض للمخاطر وجاهزية الشنايش ورصيف الكورنيش استعدادا لمواجهة النوات القادمة.

وقد أبدى "عبدالوهاب" بعض الملاحظات التي تم على الفور تلافيها عن طريق المختصين بالحي.

كما تابع السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والمهندسة سحر شعبان رئيس حي شرق، طريق الكورنيش من سبورتنج حتى الإقبال، وذلك للاطمئنان على مدى جاهزية الشنايش استعدادا للنوات القادمة، وكذلك أعمدة الإنارة وغرف التفتيش، والتأكد من تأمين الاسلاك وعزلها لحماية المواطنين، وكذلك الاطمئنان على الحالة العامة للطرق والأرصفة، بحضور إدارات الرصد البيئي، الكهرباء، الحدائق، إشغال الطريق، الطرق، المتابعة الميدانية، النظافة بالحي، الإدارة العامة للمتابعة والرصد البيئي بالمحافظة، مديرية الطرق والنقل، شركة نهضة مصر.

وفي حي المنتزه، تفقد سكرتير عام مساعد المحافظة- بحضور حمدي عبدالعليم شامة رئيس حي المنتزه أول، وجميع الإدارات المعنية الميدانية والخدمية- أعمدة الإنارة والشنايش بطريق الكورنيش وذلك للاطمئنان على مدى جاهزية الشنايش استعدادا لمواجهة النوات القادمة، وأيضا تأمين وعزل أعمدة الكهرباء لحماية المواطنين من التعرض للمخاطر.
أمطار غزيرة بأنحاء متفرقة في الإسكندرية
أمطار غزيرة بأنحاء متفرقة في الإسكندرية
أمطار غزيرة بأنحاء متفرقة في الإسكندرية
أمطار غزيرة بأنحاء متفرقة في الإسكندرية

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