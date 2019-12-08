الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا تفتتح فرعًا لها بالشارقة

قال الدكتور هشام عفيفي مستشار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لشئون فرع الشارقة: إن ذلك الفرع هو الأول من نوعه بمنطقة الخليج العربي، وتم إنشاؤه في زمن قياسي لا يتجاوز بضعة أشهر في ظل الاهتمام والمتابعة التي يوليها الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للمشروع.. مشيرًا إلى أنه سيخدم دولة الإمارات.



وقد استقبل فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بخورفكان الفوج الأول من الطلاب في قسمي كلية النقل البحري، وهما قسم الملاحة البحرية، وقسم الهندسة البحرية، كما أقيمت ندوة تعريفية.



وأشار عفيفي إلى أن الأكاديمية بفرعها الجديد تعمل على تخريج متخصصين في مختلف علوم النقل البحري ولوجستيات النقل الدولي ما يساعد علي توفير دراسات نوعية متخصصة تمد سوق العمل بمجموعة من المتخصصين في مجال النقل البحري.



واستقبل الفرع الجديد الطلبة والطالبات من المواطنين والمقيمين في الإمارات.



ويتكون المبنى المدرسي والإداري لمقر خورفكان، من طابق أرضي وطابقين علويين، ويضم 20 فصلًا دراسيًا، و8 معامل ومختبرات دراسية، ومكاتب إدارية، وقاعات خاصة للاجتماعات والأنشطة الطلابية، والمرافق الخدمية.