عبد العال: بعض الوزراء متخصصون في تصدير المشاكل للرئيس

جدد رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال انتقاده لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، مؤكدا أن عددا من الوزراء متخصصون في تصدير المشاكل لرئيس الجمهورية والرأي العام، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها وفق الدستور وتستقل في إدارة العمل التنفيذي ولا تصدر مشاكلها للرأي العام والرئيس.



وقال عبد العال خلال الجلسة العامة، للبرلمان، اليوم إن أموال الدولة يتم إهدارها مثل ما يحدث في تسجيل العقارات من قبل الشهر العقاري وعدم الفاعلية فى التسجيل تجاه المواطنين مما يهدر ملايين الجنيهات.



وأشار الدكتور على عبد العال إلي أن الحكومة لا تقدم إجابات على هذه التساؤلات.



وأضاف عبد العال أنه آن الأوان أن يتحمل المجلس مسؤوليته بتفعيل الأدوات الرقابية والاستجوابات، موجها حديثه لوزير شئون مجلس النواب:" إذا لم تتقدم الحكومة بقانون للشهر العقاري خلال 15 يوما سنعمل على تفعيل الاستجوابات وفق اللائحة".