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سياسي

المصريين الأحرار بمطروح: مصر مهيأة للانطلاق ودور الشباب هام جدا

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:07 م
جريدة الدستور
أشرف لاشين
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استضاف صالون حزب المصريين الأحرار الثقافي بمطروح، المهندس جمعة عبدالرحمن الطليعي أحد رواد المحافظة، بحضور عدد من أعضاء وقيادات الحزب.

وتحدث عن الحياة السياسية في مراحلها منذ هيئة التحرير والاتحاد القومي والاشتراكي، وتأسيس الأحزاب، وصولا لدور المصريين الأحرار فى خدمة الوطن.

وقال الطليعي، خلال الصالون الذي عقد بمقر الحزب بالمحافظة، إن ظروف مصر وقيادتها الآن تجعل طريقها مُيسر ومُتاح للانطلاق والبناء.

وأضاف، أن أهلنا البسطاء في محافظتنا يستحقون أن نأخذ بأيديهم ونرتقى بمحافظتنا، وضرورة المشاركة الفاعلة فى الإستحقاقات الدستورية القادمة أمرا غاية الأهمية.

أكد أنه يجب على كوادر السياسيين إعداد جيل من الشباب بعيدا عن التعصب العرقي، للمشاركة في صنع القرار.

وشدد على أهمية التعليم في بناء المجتمعات والدول، مسترسلا عن دوره حينما كان رئيسًا لمدينة الحمام وتقدمه بفكرة إنشاء إدارات تعليمية بكل مدينة للتعجيل بحل المشاكل في المحافظة مترامية الأطراف.

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