19 يناير.. الحكم فى دعوى غلق المواقع الشيعية

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بإغلاق ووقف بث المواقع والقنوات الشيعية بصفة عامة، وموقع النفيس بصفة خاصة، للحكم بجلسة 19 يناير المقبل.



اختصمت الدعوى رقم 1965 لسنة 71 ق، رئيس الوزراء وآخرين، وطالبت بإصدار حكم قضائي بإغلاق ووقف بث جميع المواقع الشيعية بصفة عامة، ومن ضمنها موقع النفيس.