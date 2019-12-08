النواب يناقش قانون تحويل نسبة من الصناديق الخاصة للخزانة العامة

بدأ مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.



وعرض الدكتور حسين عيسى، مقرر التقرير، تقرير اللجنة على أعضاء المجلس.