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تقارير ومتابعات

انسداد الشرايين.. تفاصيل مرض علاء الشربيني

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:01 م
جريدة الدستور
إيمان ماهر
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خضع الشيف علاء الشربيني، مقدم برنامج "أحلى أكلة" على قناة ON E، إلى عملية جراحية في قدميه؛ لمعاناته من انسداد في الشرايين.

ووفقًا لما ذكره موقع "health" المهتم بالشئون الصحية ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن مرض علاء الشربيني.

التعريف
ويعد انسداد الشرايين حالة تصيب الأوعية الدموية وتمنعها من أداء وظيفتها على الوجه الأكمل، حيث تفقد الشرايين مرونتها وقدرتها على ضخ الدم إلى الأطراف، وفي حالة انسداد شرايين القدم يقل وصول الدم والأكسجين إلى الساقين بسبب ضيق أو انسداد.

الأعراض
يشعر مريض انسداد الشرايين بألم في القدمين أثناء المشي لفترات طويلة، يختفي بعد التوقف دقائق للاستراحة، كما يصاب المريض بتشنج الساقين عند المشي أو صعود الدرج، كما يشعر المريض بألم في أوقات الراحة قد يمنعه من النوم.

أسبابه
التدخين، والبدانة، والتقدّم في العمر، وانعدام النشاط البدني أو قلّته، ويمكن أن يكون وراثيا، أو الإصابة بالأمراض المزمنة مثل الضغط، والسكر، والقلب، والكوليسترول.

التشخيص
يعتمد تشخيص المرض على الفحص الدقيق للقدم، وفحصها بجهاز الأمواج فوق الصوتية، وتصوير شرايينها بالأشعة السينيّة.

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