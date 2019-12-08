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سياسي

عبدالعال يحيل 7 مشروعات قوانين للجان النوعية للمناقشة

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:00 م
عبدالعال
عبدالعال
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عدد من مشروعات القوانين المقدمة من بعض النواب إلى اللجان النوعية المتخصصة.

وأحال مشروع قانون مقدم من النائبة جواهر الشربيني واكثر من 60 نائبا أي ما يمثل 10 أعضاء المجلس مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1937 بشأن قانون العقوبات إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب محمد سليم واكثر من 60 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بشأن صندوق الخدمات والرعاية الصحية لأعضاء الهيئات القضائية إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الدفاع والأمن القومي.

كما أحال 3 مشروعات بقوانين مقدم من النائب أسامة شرشر ومزكي كل منهم بأكثر من 60 نائبا الى لجان نوعية متخصصة الأول بشأن سجل المصدرين إحالة إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ولجنة الصناعة والثاني بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن قانون المرور إلى لجنة الدفاع والأمن القومي والثالث بشأن الهيئة العامة للاستعلامات، وأحاله الدكتور عبدالعال الي لجنة مشتركة من لجان الإعلام والثقافة والآثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعلاقات الخارجية والخطة والموازنة.

كما أحال الدكتور عبدالعال مشروع قانون مقدم من النائب جمال حنفي بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة.

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